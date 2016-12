Migranti,tensione in governo Merkel

Dopo gli alleati della Csu, anche il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maizière, critica Angela Merkel per i suoi recenti provvedimenti in materia di immigrazione. Lo riferisce lo Spiegel. In particolare, de Maizière considera un errore l'aver lasciato entrare in Germania i profughi bloccati in Ungheria: "La situazione è andata fuori controllo dopo la decisione di aprire le frontiere", ha detto.