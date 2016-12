Migranti, Svezia: Parlamento approva restrizioni su asilo

Il Parlamento svedese ha approvato a larga maggioranza una legge più restrittiva per i richiedenti asilo e per il ricongiungimento con i loro familiari, per porre un argine al record di 160mila richieste registrate nel 2015. Le misure entreranno in vigore dal 20 luglio per tre anni e si applicheranno in modo retroattivo al novembre 2015. Centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la nuova legislazione, giudicata disumana.