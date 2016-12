Migranti,Svezia:controlli frontiera

La Svezia ha annunciato che introdurrà "controlli temporanei" alle frontiere per far fronte ai flussi di migranti. Come spiegato dal ministro degli Interni svedese, Anders Ygeman, dureranno dieci giorni, fino al 21 novembre. Le autorità svedesi prevedono l'arrivo di 200mila migranti solo quest'anno. Con una popolazione di 9,7 milioni di persone, la Svezia è uno dei Paesi europei che si trova più in difficoltà di fronte alla crisi dei migranti.