Migranti,Svezia contro Germania

Stoccolma minaccia di portare il governo della Merkel di fronte alla Corte di giustizia europea sulla crisi dei profughi se Berlino non rispetterà il regolamento di Dublino. La Germania, secondo gli svedesi, deve riammettere i migranti che, pur essendosi registrati, sono passati oltreconfine ed hanno fatto richiesta di asilo in Svezia. Per ora si tratta di 700 persone, ma il timore è che la cifra possa aumentare.