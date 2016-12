Migranti, sindaco Parigi annuncia primo campo profughi per settembre

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha confermato che il primo campo profughi per migranti parigino aprirà entro fine settembre. In una intervista radiofonica la Hidalgo ha parlato anche della successiva creazione di un secondo centro di accoglienza. "Uno - ha detto il sindaco - sarà per gli uomini, uno per donne e bambini soli".