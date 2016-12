Migranti, Serbia blocca Tir croati

La Serbia ha annunciato l'entrata in vigore, a partire da mezzanotte, di contromisure nei confronti della Croazia per il blocco ai mezzi pesanti al valico di Batrovci-Bajakovo, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria. Il ministro dell'Interno serbo Nebojsa Stefanovic ha detto che dalla mezzanotte, a tutti i valichi di frontiera, è vietato l'ingresso in Serbia a tutti i mezzi pesanti con targa croata.