"Abbiamo bisogno di immigrati perché invecchiamo", scontro tra ministro Lussemburgo e Salvini

E' stato lo stesso Salvini a ricostruire in un post sui social la vicenda. "Il ministro del Lussemburgo ha dichiarato che in Europa abbiamo bisogno di immigrati perché stiamo invecchiando". Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani (ed Europei) tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene. Ha iniziato a insultare".

Nel suo intervento il titolare del Viminale ha spiegato "di essere al governo e di essere pagato per aiutare i nostri giovani a tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani per rimpiazzare i giovani europei che per motivi economici oggi non fanno più figli. Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia invece abbiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli e non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più". Alle osservazioni stizzite di Asselborn, Salvini ha risposto e la tensione è rientrata.