Migranti sbarcano a Lesbo col gatto di casa: la foto diventa virale

Tutti insieme, compresi gli animali domestici. E' ciò che esprime l'immagine, ormai diventata virale, di una famiglia di siriani che ha affrontato un lungo e pericoloso viaggio vetrso la Grecia, in cerca di pace e fortuna, portando con sè il proprio gatto. La foto dell'uomo che accarezza e coccola il felino, delicatamente accucciato in un marsupio di fortuna, sta facendo il giro del web, "scaldando il cuore", come hanno commenato in molti.