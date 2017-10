Migranti, Sarraj: "Libia vittima di bande criminali e di scafisti"

La Libia "non è un Paese di origine dei migranti", ma è una "vittima" di quella che definisce una "piaga". Lo ha detto il leader libico Fayez al-Sarraj in conferenza stampa all'Eliseo al termine del vertice sui migranti, sottolineando l'esigenza di rafforzare "la Guardia costiera libica per fronteggiare meglio le bande di criminali e di scafisti". Sarraj ha quindi ringraziato l'Italia "per la formazione e l'equipaggiamento della Guardia costiera libica".