Migranti, Salvini: "Stop Francia-Germania che dettano legge"

"Siamo il secondo Paese per contributi all'Ue, secondi per migranti accolti, vogliamo essere ascoltati, non è possibile che dettino legge francesi e tedeschi, mentre l'Italia paga e accoglie e questo vale per pesca, turismo, banche. Il premier Conte ha tutto il mio sostegno e quello degli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Nel M5s ho trovato persone serie, finora ogni scelta è stata condivisa", ha poi aggiunto.