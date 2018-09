Migranti, Salvini: accordo con Berlino se ci aiuta a cambiare Sophia

L'accordo sui migranti tra Italia e Germania "sarà a tempo, fino a novembre, a saldo zero". Lo ha detto Matteo Salvini a Vienna, precisando che "non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto solo se la Germania ci darà una mano a sostenere il cambio delle regole della missione Sophia, che per colpa di Renzi ha fatto sbarcare in Italia 45mila persone. Sono pronto a firmare, ma deve essere favorevole a noi".