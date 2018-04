Migranti, salvate oltre 400 persone al largo della Libia

Sono 416 i migranti salvati al largo della Libia in sette diverse operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I migranti, che erano a bordo di quattro barchini in legno e tre gommoni sono stati recuperati da alcune motovedette della Guardia Costiera, da una nave inserita nel dispositivo Frontex e da due navi delle Organizzazioni non governative.