Migranti, repressa rivolta Valencia

Le forze anti-sommossa spagnole sono intervenute domenica notte nel centro per stranieri (Cie) di Zapadores, a Valencia, usando anche proiettili di gomma, per reprimere la rivolta di alcune decine di immigrati. Lo riferisce la stampa di Madrid, precisando che nel centro sono trattenuti cittadini stranieri, per lo più nordafricani, in attesa di espulsione.