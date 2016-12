Migranti,Renzi: Ue deve intervenire

Quella dell'immigrazione "non è solo un'emergenza, continuerà a lungo. Serviranno mesi e richiede un approccio europeo". Lo dice il presidente del Consiglio Matteo Renzi in una conferenza stampa con il premier maltese Joseph Muscat a Firenze. Renzi ha poi parlato del bimbo siriano morto la cui foto shock ha scosso il mondo: "Le immagini che vediamo stringono il cuore e strapazzano l'anima. Lo dico da padre. L'Europa non può perdere la faccia".