Migranti, Renzi: Ue accoglie piano italiano, ma è solo piccolo passo

Per Matteo Renzi "il fatto che martedì la Commissione europea abbia approvato un primo progetto per l'Africa, ripreso dalle proposte italiane, è un passo in avanti sul tema dell'immigrazione, non la soluzione". Il presidente del Consiglio ha poi ribadito che "a molti piace drammatizzare la situazione, ma i numeri sono chiari: non c'è nessuna invasione. Del resto l'8 giugno del 2015 eravamo a quota 51.000 sbarchi e oggi stiamo a quota 48.000".