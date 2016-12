Migranti, Renzi:Orban preoccupato se Italia non farà più salvadanaio

Non si ferma il botta e risposta tra Matteo Renzi e il premier ungherese sulla questione migranti. "Orban ha una visione dell'Italia non puntuale, in altri termini non è vero che il deficit aumenta, non è vero che l'Italia è in una situazione di difficoltà e nervosismo", ha spiegato Renzi ricordando che "l'Italia non è più il salvadanaio da cui andare a prendere soldi".