Migranti, Renzi: "I commissari Ue facciano rispettare gli impegni"

Dopo la reazione negativa di Bruxelles alla proposta di Renzi di tornare a Maastricht sul fronte dei conti pubblici, l'ex premier dichiara: "Ho grande rispetto per i commissari europei, che siano o meno d'accordo. Ma è possibile che ci dicano sempre cosa fare e poi non siano in grado di mantenere gli impegni sui migranti e i ricollocamenti? Comincino a far rispettare le regole su quel fronte".