Migranti, recuperato un cadavere in fiume al confine Serbia-Ungheria

Un migrante è stato trovato morto nelle acque del fiume Tysa, al confine fra Serbia e Ungheria. Come riferiscono i media di Belgrado, a scoprire il corpo senza vita sono state le guardie di frontiera ungheresi. Con tutta probabilità, si tratta del componente di un gruppo di profughi intercettato mercoledì mentre cercava di passare illegalmente in Ungheria. Alcuni di loro, che si trovavamo in difficoltà, sono stati salvati dai militari.