Migranti, premier francese: "Aiutare sì, ma subire mai"

"Accogliere sì, aiutare sì, subire no, mai". Lo ha detto il premier francese Edouard Philippe parlando della crisi dei migranti dinanzi al Parlamento riunito in seduta solenne a Parigi. La volontà del governo, ha quindi spiegato, è ridurre il tempo di analisi delle richieste di asilo e allontanare effettivamente i profughi che non abbiano diritto a esso, in pratica i migranti economici.