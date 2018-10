Migranti portati in Italia, Parigi:incidente, lavoriamo per chiarire

"Si sta lavorando per cercare un chiarimento a quello che sembra un incidente". Lo riferiscono fonti del governo francese in merito al presunto sconfinamento della gendarmeria che avrebbe lasciato dei migranti in Italia. Le stesse fonti assicurano che "è stata trasmessa" a chi di competenza la richiesta di chiarimenti inviata dall'Ambasciata francese a Roma.