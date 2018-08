Si riaccendono le polemiche per i controlli della polizia francese sui migranti al confine con l'Italia. In un video pubblicato su Facebook, l'organizzazione Progetto20k ha denunciato il "consueto rastrellamento sui treni, al fine di identificare chiunque non abbia la pelle bianca". Nelle immagini, girate a Mentone, si vedono gli agenti usare la forza per fermare un migrante che cercava di evitare i controlli nascondendosi nel bagno di un vagone.