Migranti, Pinotti: "I Paesi dell'Ue non si girino dall'altra parte"

Sul tema dell'immigrazione i Paesi europei "non possono girarsi dall'altra parte". A riferirlo è il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenuta a margine del premio internazionale di giornalismo a Ischia. "I migranti si muovono non solo per raggiungere l'Italia, ma anche altri Paesi europei - ha continuato -. Io mi aspetto che in Libia, da dove parte il maggior numero di migranti, non ci sia soltanto l'Italia ma anche l'Europa".