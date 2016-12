Migranti, Pinotti:bene risveglio Ue

"Ben venga finalmente il risveglio dell'Europa anche perché l'Europa o risolve in modo solidale i problemi oppure sarà sempre più lontana dai cittadini". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti a Genova. Ma, ha aggiunto, "è un po' triste pensare che questo sia avvenuto dopo tragedie come quella di aprile con centinaia di morti in mare e come quella che abbiamo visto più recentemente dei morti nei Tir".