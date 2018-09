Migranti, piano di Trump per prolungare detenzione minori "illegali"

Donald Trump rilancia la sua politica di tolleranza zero nei confronti dei migranti annunciando un piano che prolungherebbe il periodo di detenzione per i minori "illegali". La proposta dell'amministrazione Usa prevede la detenzione per le famiglie che varcano il confine con il Messico fino alla conclusione del loro caso: un modo per aggirare l'accordo Flores del 1997, che fissa un periodo massimo di 20 giorni per il rilascio dei minori.