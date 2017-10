Migranti, Parlamento Ue:modificare obbligo asilo in Paese d'ingresso

Il Parlamento europeo, giovedì, si prepara a dare il primo via libera in commissione libertà civili alla sua proposta di riforma del trattato di Dublino. Il testo elimina il principio in base al quale finora il Paese di primo ingresso si è dovuto fare carico di tutte le domande d'asilo, per sostituirlo con un sistema automatico e permanente di ricollocamenti dei richiedenti. La maggior parte dei gruppi (S&D, Ppe, Alde, Gue e Verdi) intendono votare a favore.