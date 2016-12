Migranti, Parigi e Berlino contro Londra La Ue: "Sanzioni a chi rifiuta i profughi"

Iniziativa Hollande-Merkel per l'accoglienza - Francois Hollande e Angela Merkel "hanno deciso di trasmettere fin da subito proposte comuni per organizzare l'accoglienza di rifugiati e una ripartizione equa in Europa". Lo ha reso noto l'Eliseo dopo che il presidente francese e la cancelliera tedesca si sono sentiti al telefono per discutere sulla gestione dell'emergenza migranti.



"Quote Ue permanenti e obbligatorie" - Hollande e Merkel hanno proposto all'Europa un "meccanismo permanente e obbligatorio" di quote per i migranti. Lo ha detto il presidente francese parlando con i giornalisti del suo colloquio telefonico con la cancelliera tedesca.



Ue: "Sanzioni a chi rifiuta i migranti" - Nell'elaborare la proposta per un meccanismo di ricollocamenti intra-Ue permanente, da attivare in situazioni di crisi, secondo quote obbligatorie, la Commissione Ue sta ragionando sulla possibilità di prevedere l'opt-out per i Paesi che non vogliono partecipare, ma accompagnato da sanzioni. Lo riferiscono fonti europee che parlano di una proposta di 120mila ricollocamenti in aggiunta ai 40mila già pianificati per Italia e Grecia.



Cameron: "Colpa di Assad e Isis" - I maggiori responsabili dell'emergenza migranti sono "il presidente siriano Assad, i macellai dell'Isis e le bande criminali che trafficano esseri umani". Lo ha affermato il premier britannico David Cameron respingendo le critiche secondo cui il suo governo non sta facendo abbastanza per accogliere i rifugiati arrivati dalla Siria e da altri Paesi. "La soluzione - avverte - non è accogliere più profughi, ma risolvere i problemi in Libia e Siria". Il primo ministro inglese ha inoltre assicurato che la Gran Bretagna accoglierà migliaia di profughi siriani in più, direttamente dai campi profughi dell'Onu.



Renzi: "Emergenza continuerà, serve l'intervento dell'Ue" - Quella dell'immigrazione "non è solo un'emergenza, continuerà a lungo. Serviranno mesi e richiede un approccio europeo". Lo dice il presidente del Consiglio Matteo Renzi in una conferenza stampa con il premier maltese Joseph Muscat a Firenze. Renzi ha poi parlato del bimbo siriano morto la cui foto shock ha scosso il mondo: "Le immagini che vediamo stringono il cuore e strapazzano l'anima. Lo dico da padre. L'Europa non può perdere la faccia".



"Bisogna salvare tutti" - "Bisogna recuperare un ideale europeo che non è quello dell'accogliere tutti indiscriminatamente, perché non è possibile, ma del tentare di salvare tutti, e questo è un dovere". Matteo Renzi lo ha detto in una conferenza stampa a Firenze. "L'Europa - ha aggiunto - non può essere solo regole e astratte discussioni burocratiche. L'Europa è in quel Tir di Vienna, nelle stive delle navi, negli occhi delle persone che vogliono raggiungerla".



Budapest, profughi assaltano convogli - Caos alla stazione di Budapest, dove, nonostante il blocco dei convogli verso l'Europa occidentale da parte delle ferrovie, centinaia di profughi questa mattina si sono riversati in un treno, destinato a una linea interna, diretto verso la frontiera ovest, a Sopron. Molti si sono aggrappati alle porte dei vagoni non potendo entrare, e invaso anche la banchina lungo il treno che è partito con molto tempo di ritardo. I migranti dicono ai giornalisti che raggiungeranno la Germania. La polizia si trova a bordo e farà scendere a ogni stazione tutti i profughi senza permesso.



L'Ungheria accusa di nuovo la Germania - La responsabilità dei tumulti di oggi alla stazione Keleti di Budapest è della Germania. Ad accusare Berlino è il vicepremier ungherese Janos Lazar, il quale sottolinea anche che il suo Paese si atterrà alle regole di Schengen e di Dublino. Budapest intende registrare tutti quelli che hanno varcato il confine e avviare la procedura d'asilo per coloro a cui spetta il riconoscimento di questo diritto.



La Merkel risponde: "La Germania fa quello che deve" - "La Germania fa ciò che è moralmente e giuridicamente dovuto. Né di più, né di meno". Lo ha detto Angela Merkel replicando, da Berna, alle accuse dell'Ungheria sulla gestione delle politiche sui profughi.