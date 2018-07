Migranti, Oxfam: "I centri Ue saranno nuovi campi di detenzione"

"Quelli che l'Ue chiama centri controllati potrebbero diventare veri e propri campi di detenzione". Lo afferma il policy advisor per la crisi migratoria di Oxfam Italia, Paolo Pezzati, sottolineando come "questa impostazione sia già fallita con gli hotspot creati in Grecia, dove le persone si trovano a dover sopravvivere in condizioni disumane". "Invece di ideare nuovi campi - aggiunge - l'Europa dovrebbe varare una vera riforma del sistema di asilo".