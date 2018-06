Migranti, Oxfam accusa la Francia: "Maltrattamenti a Ventimiglia"

Maltrattamenti, soprusi, tutele nulle per i minori. E' quanto evidenzia un dossier di Oxfam, Ong britannica che si occupa di sviluppi umanitari, sulle trattamento riservato ai migranti a Ventimiglia, al confine tra Italia a Francia, da parte della gendarmerie. Oxfam evideniza come il comportamento delle forze francesi violino, nello specifico caso dei minori, anche il diritto europeo in base al regolamento di Dublino.