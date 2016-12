Migranti, Orban: pronti a porre veto su quote e far causa alla Ue

Il premier ungherese Viktor Orban ha detto di voler porre il veto contro il "rospo delle quote obbligatorie di ripartizione dei migranti nell'Ue". Lo riporta l'agenzia ungherese Mti. Non solo ma se necessario "adire la Corte di giustizia dell'Unione europea - ha proseguito il premier - per far causa alla Commissione di Bruxelles".