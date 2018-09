Migranti,Orban:per fermarli non serve Frontex,proteggiamo frontiere

"Siamo capaci di proteggere da soli le nostre frontiere. Insistiamo sul fatto che farlo è un nostro diritto". Non c'è bisogno di Frontex per "fermare l'immigrazione in Ungheria". Così il primo ministro magiaro, Viktor Orban, a Salisburgo per il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Il governo del premier conservatore ha fatto erigere dal 2015 una barriera lunga centinaia di chilometri alle frontiere meridionali del suo Paese.