Migranti, Open Arms a Salvini: "L'Italia non è un porto sicuro"

"Andiamo in Spagna perché l'Italia non è un porto sicuro né per noi, né per le persone che salviamo e che tu vuoi rimandare in Libia. Ti manderemo una cartolina". E' quanto ha affermato il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, in risposta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quest'ultimo si era infatti chiesto perché la nave della Ong si recasse verso il Paese iberico, domandando provocatoriamente cosa avesse da nascondere.