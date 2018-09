Migranti, Onu: non ci sono più navi Ong nel Mediterraneo

Non ci sono più navi di Ong impegnate nel soccorso ai migranti in navigazione nel Mediterraneo dal 26 agosto. Lo riporta un rapporto dell'Oim, l'agenzia Onu per le migrazioni, svelato dal Guardian. Stando al giornale britannico, è l'effetto del giro di vite imposto dal governo italiano e da quello maltese che rischia di metter in pericolo "migliaia di migranti".