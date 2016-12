Migranti, Onu elogia sforzo Italia

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "ha elogiato l'Italia per la sua leadership negli sforzi per trovare una soluzione alla crisi dei migranti e rifugiati". Durante l'incontro al Palazzo di Vetro con il premier Matteo Renzi, a margine dell'Assemblea generale, Ban "ha espresso la sua preoccupazione riguardo la difficile situazione dei profughi e migranti che arrivano in Europa, e ha sottolineato l'importanza di una risposta collettiva".