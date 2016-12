Migranti,Onu:aiuti in Medio Oriente

Per limitare l'afflusso di immigrati verso l'Europa bisogna aiutare i rifugiati in Medio Oriente. E' la strategia del nuovo sottosegretario generale dell'Onu per gli affari umanitari, Stephen O'Brien, che esorta i Paesi ricchi del mondo a rafforzare gli aiuti nelle zone di guerra mediorientali. Per O'Brien bisogna agire in fretta, perché "se non affrontiamo la crisi migratoria molto rapidamente, diventerà una crisi umanitaria".