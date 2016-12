Migranti, Onu: 2.800 morti nel 2015

Sono 2.800 i migranti morti o dispersi nel Mediterraneo nel 2015, secondo gli ultimi dati aggiornati dell'Unhcr. Gli arrivi in Europa via mare, precisa l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, sono stati 366.402. Il 51% dei profughi giunti sono siriani, seguiti dagli afghani, che rappresentano il 14%. In Grecia ne sono sbarcati 244.855, in Italia 119.000.