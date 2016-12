Migranti, Olanda:venerdì soluzione

"Voglio astenermi da affermazioni apocalittiche, ma se non ne usciamo tra oggi e domani non vedo come potremo farlo più in là". Così il premier olandese Mark Rutte al summit Ue sui migranti. Venerdì arriva a Bruxelles il primo ministro turco Ahmet Davutoglu e i 28 leader "devono confrontarsi e ottenere sicurezze da Ankara". L'obiettivo "è chiaro: il flusso verso la Grecia deve fermarsi" entro "tre o quattro settimane".