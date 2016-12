Migranti, Oim: oltre 3.400 morti o dispersi nei primi 5 mesi 2016

Oltre 3.400 migranti sono morti o dispersi a livello globale nei primi cinque mesi del 2016. L'80% riguarda le rotte per l'Europa. Lo riferisce l'Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni), precisando che il dato è superiore del 12% rispetto allo stesso periodo del 2015. La rotta più letale per i migranti è quella mediterranea, con la tratta tra Africa e Italia divenuta il passaggio più pericoloso al mondo.