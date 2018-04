Migranti, Oim: nel Mediterraneo 571 morti da inizio 2018

Dall'inizio del 2018, 571 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo. Lo ha riferito a Ginevra l'Oim, l'Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, sottolineando che dal primo gennaio 18.939 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare, di cui circa il 42% in Italia, 38% in Grecia e il 20 % in Spagna. Nello stesso periodo del 2017, l'Oim aveva segnalato 44.058 arrivi e 1.091 decessi.