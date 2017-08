Migranti, Oim: nel 2017 oltre 100mila arrivi via mare in Europa

Sono oltre 100mila i migranti che dall'inizio dell'anno hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Lo ha riferito l'Oim, precisando che 2.247 risultano morti o dispersi. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha poi sottolineato che oltre 85mila persone sono sbarcate in Italia, quasi 9.300 in Grecia, circa 6.500 in Spagna e 273 a Cipro.