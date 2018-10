Migranti, Oim: "A settembre arrivi Italia ai minimi da quattro anni"

Per la prima volta negli ultimi quattro anni a settembre sono approdati in Italia meno di mille migranti in un mese. Lo rileva l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Poco più di mille migranti (rispettivamente 1.058 e 1.049) erano arrivati a febbraio e a marzo, mesi in genere molto meno propizi rispetto a settembre per le traversate.