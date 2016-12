Migranti, Oim: 444 morti nel 2016

Sono 444 le persone annegate nel 2016 nel Mediterraneo nel tentativo di approdare sulle coste europee. Sono i dati diffusi dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, secondo cui 347 sono morti nell'Egeo e 97 nel Mediterraneo centrale. Dall'inizio di quest'anno, aggiunge poi l'Oim, sono già 141.141 i migranti e rifugiati approdati in Europa. Nel dettaglio, 131.847 (oltre il 90%) sono giunti in Grecia e 9.294 in Italia.