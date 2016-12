Migranti, Oim: 3.176 morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno

Dall'inizio dell'anno 3.176 migranti sono morti nel Mediterraneo, mentre cercavano di raggiungere l'Europa via mare. Tra questi, 2.742 sono le vittime che tentavano di sbarcare in Italia. I nuovi dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, secondo cui i profughi che hanno perso la vita in mare dall'inizio del 2016 hanno già superato quelli dello stesso periodo del 2015 e sono "circa il doppio rispetto a gennaio-agosto 2014".