Migranti, Oim: 11mila arrivi in Europa nel 2017, l'85% in Italia

Dall'inizio del 2017, 11.169 tra migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare, stando ai dati resi noti a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Circa l'85% (9.355) è giunto in Italia ed il resto in Grecia. Il dato è nettamente inferiore ai 76.395 dello stesso periodo del 2016, precisa l'Oim. Quest'anno si registrano già 258 morti. Di questi, 231 hanno perso la vita sulla rotta tra il Nord-Africa e l'Italia.