Migranti, Oim: 113 persone morte in 4 naufragi tra Libia e Italia

Centotredici persone sono morte in quattro naufragi nelle acque tra Libia e Italia da venerdì scorso. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, tramite il portavoce Joel Millman. In uno degli incidenti, una nave mercantile ha salvato 26 persone mentre altre sono state considerate disperse, aveva fatto sapere sabato la Guardia costiera.