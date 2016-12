Migranti, Ocse: "Spesa per rifugiati quasi raddoppiata nel 2015"

La spesa dei Paesi avanzati per i rifugiati è quasi raddoppiata, salendo dai 6,6 miliardi di dollari del 2014 ai 12 miliardi di dollari del 2015. L'anno scorso hanno chiesto asilo 1,5 milioni di persone, cifra record, di cui un milione in Germania e Scandinavia. Lo rivela uno studio dell'Ocse, secondo cui l'aumento della spesa per rifugiati nei Paesi membri non è andato a scapito degli aiuti umanitari, aumentati del 6,9% a 131,6 miliardi.