Migranti, nuove regole: ecco cosa cambierebbe (in meglio) per l'Italia

Italia-Resto d'Europa 1-0. Nella partita della gestione dei migranti Roma può segnare un punto a suo favore: la Commissione Ue, con cui Renzi sta litigando da giorni, ha fatto trapelare l'intenzione di revisione del principio per cui il primo Stato in cui approdano i rifugiati è quello che ha la responsabilità della custodia fino a quando non si è conclusa l'identificazione. Una battaglia che il governo porta avanti da mesi con scarsi risultati.

La modifica dovrebbe rientrare nella riforma del regolamento di Dublino annunciata da Bruxelles per marzo. L'obiettivo è quello di assicurare la redistribuzione immediata di chi arriva in Europa ed evitare che il migrante resti nel Paese dove è sbarcato per lunghi periodi in attesa di essere identificato.



Per il Financial Times, che ha anticipato la notizia, si tratta indubbiamente di una "vittoria per Renzi" e di una sconfitta soprattutto per il Regno Unito e i Paesi del Gruppo di Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) che non hanno alcuna intenzione di accollarsi i migranti.