Migranti, nuova emergenza da Libia

Ci sono centinaia di migliaia di migranti concentrati in Libia, in attesa di poter arrivare in Europa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, secondo cui "circa 800mila profughi sono pronti a compiere la traversata". Si riapre così l'emergenza profughi dal fronte libico proprio in un momento di forte tensione per l'Unione europea, messa sotto pressione dai profughi che vengono dalla Siria e dagli ultimi attentati.