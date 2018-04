Migranti, Netanyahu annulla l'accordo e avverte: "Manderemo via gli infiltrati"

Onu: "Israele ci ripensi" - L'Alto commissariato Onu per i rifugiati ha subito chiesto a Israele di "riconsiderare" la sua decisione. "Continuiamo a credere nella necessità di un accordo win-win che possa giovare a Israele, alla comunità internazionale e alle persone che hanno bisogno di asilo", ha dichiarato il portavoce William Spindler.



L'accordo con l'Unhcr - L'intesa con l'agenzia Onu per i rifugiati prevedeva, oltre al ricollocamento di migranti in altri Paesi, anche la regolarizzazione di altri profughni entro i confini di Israele. Contro tale decisione era però subito insorta la destra israeliana, tra cui ci sono anche tradizionali sostenitori del leader.



"Malgrado le limitazioni giuridiche e le crescenti difficoltà internazionali - ha spiegato dunque Netanyahu motivando l'annullamento dell'accordo, in risposta alle polemiche interne ed esterne - continueremo ad agire con determinazione per ricorrere a tutte le possibilità che abbiamo a disposizione per far uscire gli infiltrati dal Paese". Il premier ha sottolineato che manterrà questo impegno proprio durante l'incontro con gli abitanti dei rioni dove c'è un'alta concentrazione di profughi, annunciando che "continuerò a cercare soluzioni alternative".



Il piano di espulsione, l'accordo e la retromarcia finale - L'accordo con l'Onu era stato concluso con l'obiettivo che Israele cancellasse il controverso piano per l'espulsione di migranti africani, in gran parte eritrei e sudanesi, presentato a gennaio. In base a tale annuncio 38mila migranti entrati illegalmente nel Paese avrebbero dovuto lasciare Israele e, in caso di rifiuto, rischiato il carcere o espulsioni forzate. Dal momento che Israele riconosceva tacitamente che era troppo pericoloso rimpatriare sudanesi ed eritrei, aveva offerto di ricollocarli in altri Paesi africani, come Ruanda e Uganda, i quali avevano però fatto sapere che non avrebbero accettato persone espatriate contro la loro volontà. "Per poterli espellere legalmente, serviva l'accordo di un Paese terzo e quando, in queste ultime settimane, abbiamo visto che questa opzione non esisteva più, abbiamo dovuto cercare un'altra soluzione", aveva quindi spiegato Netanyahu presentando l'accordo con Paesi occidentali. Ma tale annuncio è sfumato nel giro di poche ore.