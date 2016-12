Migranti, naufragio in Grecia: dieci morti, cinque sono bambini

Nella serata di martedì si è verificato un altro naufragio, al largo delle coste turche. Undici migranti, tra cui tre bambini, sono morti annegati dopo che la barca su cui cercavano di attraversare il mar Egeo, verso l'isola di Samos, si è capovolta. Altri sette sono stati tratti in salvo.



Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), ha superato quota un milione il numero di migranti e rifugiati entrati in Europa nel 2015. Quasi 3.700 persone, in fuga da Africa e Medio Oriente, sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel corso dell'ultimo anno.