Migranti, naufragio a sud di Creta: 342 persone tratte in salvo, almeno 9 morti

La nave ha riferito dell'avvistamento "di un battello con numerosi migranti a bordo in prossimità del limite delle aree di Ricerca e soccorso marittimo (SAR) egiziane e greche". "Alle ore 7.20 odierne - si precisa in una nota - una delle unità mercantili presente in prossimità del mezzo in difficoltà, riportava il capovolgimento dell'imbarcazione. Sono in corso a cura dell'Autorità greche le operazioni di soccorso".